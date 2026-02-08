Un joven herido tras volcar con su vehículo en Berrocal de Huebra
El suceso ha ocurrido a las 9:00 horas de este domingo en el kilómetro 14 de la SA-210
Herido un joven de 25 años al volcar con su vehículo en Berrocal de Huebra a las 9:00 horas de este domingo.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 14 de la SA-210, donde el conductor del vehículo ha sufrido una herida en la cabeza.
Hasta el lugar acudió la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al joven.
