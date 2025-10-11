Un joven resulta herido tras ser embestido en el encierro nocturno de Alba de Tormes

Un joven ha resultado herido durante el encierro nocturno celebrado en la noche de este sábado en Alba de Tormes.

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 23:15 horas, cuando un buey ha embestido al participante, causándole un golpe en la cabeza.

Rápidamente, los servicios de emergencia personados en el lugar, una unidad móvil asistencial, han atendido al herido.

Tras efectuarle las curas pertinentes, y tal y como ha podido saber este medio, el joven ha salido andando por su propio pie.