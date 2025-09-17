Un grupo de jóvenes accede a los tejados de la Plaza Mayor de Salamanca para hacerse una fotografía
El incidente ha tenido lugar durante la tarde de este miércoles
Un grupo de jóvenes ha causado revuelo en Salamanca al subir a la parte alta de la Plaza Mayor para tomarse fotografías. El incidente ha tenido lugar durante la tarde de este miércoles.
Según testigos, los jóvenes accedieron a los balcones superiores de la Plaza Mayor desde la ventana de una pensión y permanecieron en ellos durante varios minutos. Los hechos fueron denunciados por vecinos y transeúntes, que alertaron a las autoridades.
Agentes de la Policía Local de Salamanca y de la Policía Nacional se han personado rápidamente en el lugar para identificar a los jóvenes, que también han sido captados por las cámaras de la Plaza Mayor.
