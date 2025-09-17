Un grupo de jóvenes accede a los tejados de la Plaza Mayor de Salamanca para hacerse una fotografía

Un grupo de jóvenes ha causado revuelo en Salamanca al subir a la parte alta de la Plaza Mayor para tomarse fotografías. El incidente ha tenido lugar durante la tarde de este miércoles.

Según testigos, los jóvenes accedieron a los balcones superiores de la Plaza Mayor desde la ventana de una pensión y permanecieron en ellos durante varios minutos. Los hechos fueron denunciados por vecinos y transeúntes, que alertaron a las autoridades.

Agentes de la Policía Local de Salamanca y de la Policía Nacional se han personado rápidamente en el lugar para identificar a los jóvenes, que también han sido captados por las cámaras de la Plaza Mayor.