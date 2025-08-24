Dos jóvenes trasladados al Hospital tras un accidente en la carretera a Vistahermosa

Dos jóvenes, un varón de 22 años y una mujer de 21, resultaron heridos en la mañana de este domingo en un accidente ocurrido en la carretera hacia Vistahermosa.

A las 6:00 de la mañana, la Policía Local informó del siniestro y solicitó asistencia sanitaria para ambos, que presentaban dolor en la espalda y en la mano respectivamente. Emergencias Sanitarias – Sacyl desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica.