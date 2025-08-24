Dos jóvenes trasladados al Hospital tras un accidente en la carretera a Vistahermosa

Ambos jóvenes de 22 y 21 años presentaban dolor en la espalda y la mano

Hospital de Salamanca. CAUSA. Foto de archivo
Hospital de Salamanca. CAUSA. Foto de archivo

Dos jóvenes, un varón de 22 años y una mujer de 21, resultaron heridos en la mañana de este domingo en un accidente ocurrido en la carretera hacia Vistahermosa.

A las 6:00 de la mañana, la Policía Local informó del siniestro y solicitó asistencia sanitaria para ambos, que presentaban dolor en la espalda y en la mano respectivamente. Emergencias Sanitarias – Sacyl desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats