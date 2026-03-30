Un juez concede a Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta, un permiso temporal para salir de Topas

Un juez ha concedido a Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta en 2013, un permiso temporal para poder salir de la prisión de Topas, donde cumple condena tras haber sido trasladado en febrero de 2025.

El permiso ha sido concedido por la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca tras estimar el recurso presentado por el preso contra una decisión previa de Instituciones Penitenciarias, que decidió negarle el premiso ordinario que había solicitado.

Se trata de un permiso de cuatro días, pero que no será efectivo hasta que se cumpla el plazo de recurso ante la Audiencia Provincial de Salamanca.

Tal y como manifiestan fuentes del TSJCyL, el recluso no podrá disfrutar de este permiso si hay alguna parte que recurre la resolución. No obstante, será la Audiencia quien tenga la última palabra, puesto que a pesar de la posible existencia de algún recurso (todavía no ha expirado el plazo para presentarlos) el órgano salmantino podrá estimarlo o denegarlo.

Por tanto, la resolución del magistrado adquirirá firmeza en dos supuestos: si ninguna de las partes presenta recurso dentro del plazo legal o, en caso de que se recurra, si la Audiencia Provincial confirma el criterio adoptado por el juzgado.

Cabe recordar que Alfonso Basterra fue trasladado al Centro Penitenciario de Topas el 28 de febrero de 2025, supuestamente por una relación de amor a distancia, tras haber permanecido durante más de una década en la prisión de Teixeiro.

El caso Asunta se remonta a septiembre de 2013, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la menor Asunta Basterra en una pista forestal del municipio coruñés de Teo. La investigación determinó que la niña había ingerido una cantidad elevada de lorazepam y posteriormente había sido asfixiada. La Audiencia Provincial de A Coruña condenó en 2015 a sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, a 18 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. La sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y por el Tribunal Supremo. Rosario Porto falleció en prisión en 2020.

Ahora, la estimación del recurso por parte del juzgado de Vigilancia Penitenciaria abre la puerta a que Basterra pueda disfrutar de un permiso penitenciario ordinario, aunque su concesión efectiva dependerá de que la resolución judicial adquiera firmeza en los términos previstos