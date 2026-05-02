Un jugador del UD Santa Marta trasladado al Hospital tras chocarse contra un compañero durante su partido con el Zamora CF

Un jugador del Santa Marta trasladado al Hospital tras chocarse contra un compañero durante su partido con el Zamora CF

Los anexos del Ruta de la Plata han presenciado un gran susto durante este sábado 2 de abril. Durante el partido del juvenil regional entre el Zamora CF y el UD Santa Marta un un central del equipo salmantino y su portero han sufrido un aparatoso choque uno con el otro.

Según fuentes presenciales relatan a ZAMORA24HORAS, el central ha quedado tendido en el suelo, donde ha comenzado a convulsionar y a sangrar por un oído. Los servicios de emergencia han intervenido con rapidez.

Hasta el lugar ha acudido una UVI móvil, donde ha sido atendido en un primer momento, aunque poco después ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora, hospital Virgen de la Concha. Se desconoce la gravedad de las heridas.