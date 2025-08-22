La Junta decreta como extinguidos los incendios de La Alberca y Mogarraz

Confinada preventivamente la población de la Alberca por el Incendio de Índice de Gravedad 2

Los incendios forestales declarados en los municipios de La Alberca y Mogarraz han quedado extinguidos este viernes, casualmente ambos de forma simultánea, a las 18:00 horas tras días de labores de extinción que, en conjunto, movilizaron a más de sesenta medios.

El primero de los fuegos se inició en La Alberca el pasado 12 de agosto, siendo ese mismo día dado por extinto.

Sin embargo, dado el viento y las altas temperaturas, se reactivó dos días más tarde, llegando a alcanzar el mismo 14 de agosto el nivel de peligrosidad IGR 2.

Confinada preventivamente la población de la Alberca por el Incendio de Índice de Gravedad 2 | José Vicente

Dada la situación se solicitó la presencia de la UME y se autorizó su despliegue por la Dirección General de Política de Defensa, tal y como pudo confirmar este medio. Asimismo, temporalmente, se llegó a decretar el confinamiento preventivo de los vecinos del municipio y la evacuación de los turistas. En su control llegaron a participar 58 efectivos entre personal terrestre y aéreo.

Este viernes, fuentes oficiales han apuntado que el incendio ha calcinado, en total, 32,82 hectáreas de matorral. La causa del suceso, sin embargo, continúa bajo investigación.

Por su parte, el incendio de Mogarraz se declaró el 20 de agosto a las 21:51 horas.

Para sofocarlo fue necesaria la intervención de once medios de extinción. También ha quedado extinguido a las 18:00 horas y, por el momento, se desconoce la causa que lo originó.