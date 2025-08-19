La Junta rebaja a nivel 0 el incendio de Cipérez, el mayor registrado en Salamanca

El incendio declarado el pasado miércoles 13 de agosto en la localidad salmantina de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, ha sido rebajado este martes al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 por parte de la Junta de Castilla y León, según la información facilitada por Inforcyl.

El fuego, que se inició a las 14:40 horas del miércoles, llegó a alcanzar el nivel IGR 2 tras arrasar más de 10.000 hectáreas de terreno, de acuerdo con los datos de la Consejería de Medio Ambiente. Finalmente, la superficie calcinada asciende a unas 10.500 hectáreas, lo que convierte a este incendio en el más devastador de la historia de la provincia, por encima de las 8.600 hectáreas del incendio de Monsagro en 2022.

En las tareas de extinción han participado más de 60 medios, tanto terrestres como aéreos, y en estos momentos permanecen desplegados tres medios terrestres, entre ellos una autobomba.

La causa del incendio permanece en investigación y por el momento no se han ofrecido detalles sobre su origen.

Con la bajada a IGR 0, la situación queda estabilizada y el riesgo para la población y bienes de la zona se considera inexistente, aunque el dispositivo continuará trabajando para garantizar la total extinción de los focos aún activos.