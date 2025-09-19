Liberan a una mujer atrapada en su vehículo tras volcar en Villar de Peralonso
El incidente ha ocurrido sobre las 23:00 horas y el Servicio de Emergencias del 1-1-2 ha dado aviso a los bomberos y a una ambulancia
Una mujer ha quedado atrapada sobre las 23:00 horas de este viernes, 19 de septiembre, tras volcar con su vehículo en Villar de Peralonso. El incidente, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se ha saldado con la mujer liberada del turismo por los bomberos de la provincia de Salamanca.
Además, la fémina, herida tras el incidente, ha sido atendida por los servicios sanitarios. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al hospital de la capital del Tormes.
Según ha podido saber este medio, se han producido retenciones en la carretera afectada, la CL-517, vía que une Villar de Peralondo con Villaseco de los Gamitos, y a las 1:00 horas de la madrugada se encontraban retirando los vehículos afectados.
Salamanca24horas ampliará información.
