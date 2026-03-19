En libertad otros dos hombres implicados en el robo de un restaurante en Salamanca

A prisión tras robar en las taquillas del almacén de un restaurante y dejarse allí su documentación

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a otros dos hombres como presuntos autores del robo en las taquillas del almacén de un restaurante, cometido durante el primer domingo de marzo.

Cabe recordar que, por estos mismos hechos, ya se produjo otra detención con anterioridad; concretamente, la de un hombre que se dejó en el lugar de los hechos varios objetos que, al tratarse de documentos de identidad, permitieron su identificación con rápidez. De hecho, este delincuente portaba en el momento de la detención algunos de los efectos sustraídos de las taquillas.

Los hechos, en los que presuntamente están involucrados estos tres hombres, tuvieron lugar en un restaurante céntrico de Salamanca a cuyo almacén accedieron rompiendo el cristal de la puerta.

Una vez en el interior, los tres ladrones se hicieron con una mochila, documentos de identidad, varias carteras, tarjetas bancarias, llaves, un reloj, un teléfono móvil y un total de 300 euros en dinero.

Los dos últimos autores identificados fueron detenidos a comienzos de esta semana, tramitándose en dependencias policiales todas las gestiones documentales pertinentes. Una vez finalizadas las mismas, la Autoridad judicial que decretó libertad de ambos.