Se lleva por delante una señal en la Plaza de España, se da a la fuga y resulta positivo en alcohol

La Policía Local de Salamanca ha dado con el conductor de una furgoneta que se ha llevado por delante una señal de tráfico en la Plaza de España sobre las 4:00 horas de la madrugada del jueves, 11 de septiembre. Momentos después, se dio a la fuga por las calles de la capital del Tormes, lo que hizo que las autoridades municipales buscaran por las calles salmantinas.

Primeramente, y según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, ha pasado por encima de la señalización vial en la céntrica glorieta del municipio charro, lo que hizo que varias patrullas de la Policía Local iniciaran la búsqueda del autor de los hechos.

Tras recorrer la diferentes vías, han conseguido dar con una furgoneta en la glorieta de Voluntariado y con el autor de los hechos, que tras realizar las pruebas de alcohol oportunas, ha resultado positivo en las mismas, por lo que la Policía Local ha abierto diligencias al respecto, con la correspondiente propuesta para sanción.