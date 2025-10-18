Localizada la anciana de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
La mujer fue encontrada consciente y ya ha sido atendida por personal sanitario
La Guardia Civil ha localizado a la mujer de 87 años, vecina de Santa Marta de Tormes, que llevaba desaparecida desde las 9:45 horas de este sábado 18 de octubre.
Ha sido localizada tumbada y consciente detrás de unos setos próximos a un hotel de dicho municipio. El personal sanitario ya la ha asistido.
El dispositivo de búsqueda, dirigido por la Guardia Civil, ha contado con la participación de patrullas a pie y drones del equipo PEGASO, protección civil de Santa Marta y familiares de la desaparecido. De hecho, fue su nieto con la encontró.
