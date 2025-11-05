Localizan 180 kilos de cable de cobre robado y escondido en bolsas de basura en un vehículo interceptado en Vitigudino
La Guardia Civil informa de que el cable robado provenía de las obras de una planta fotovoltaica cercana al lugar de intercepción del vehículo
Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Villarino y de la Patrulla Fiscal de Vitigudino han interceptado un vehículo que escondía en su interior 180 kilos de cable de cobre.
El conductor que trasportaba este vehículo era de nacionalidad búlgara y, según los agentes, llevaba el cable oculto en nueve bolsas de basura.
Tras investigar de dónde procedía el cable robado, la Guardia Civil informa que provenía de las obras de una planta fotovoltaica cercana al lugar de intercepción del vehículo.
El varón al que se le localizó el cable robado está siendo investigado como supuesto autor de un delito de hurto e incautación del cable sustraído.
