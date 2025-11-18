Localizan en Castellanos de Moriscos a un anciano desorientado que se había perdido en Salamanca

Agentes de la Policía Local de Salamanca han localizado a un anciano cuya desaparición había sido denunciada por la familia a más de 10 kilómetros de su domicilio. El hombre, de 80 años, había desaparecido de su domicilio este martes. Tras la denuncia de la familia arrancó la búsqueda que se ha prolongado durante varias horas.

Finalmente, el hombre ha sido localizado en el término municipal de Castellanos de Moriscos, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, concretamente en el camino entre la localidad y San Cristóbal de la Cuesta. El hombre estaba desorientado, pero en buen estado de salud, por lo que ha sido trasladado a su domicilio. Ha sido localizado gracias a la colaboración de una mujer. El punto donde ha sido encontrado se encuentra a más de diez kilómetros de la capital, donde reside.