Localizan en Guijuelo a una joven de 18 años desaparecida

La Guardia Civil ha localizado a una joven de 18 años que había abandonado voluntariamente su domicilio familiar. La desaparición, que fue comunicada por sus familiares directos en la mañana de este lunes, activó un dispositivo de búsqueda para localizarla y verificar su estado de salud.

Miembros de la Guardia Civil del Puesto de Guijuelo, en colaboración con la Policía Local, encontraron a la joven alrededor de las 16:00 horas en una peña de la localidad. Afortunadamente, se encontraba en buen estado y no requirió asistencia médica. Tras su localización, regresó a su domicilio familiar.

Las autoridades han recordado la importancia de la rapidez en la comunicación en casos de desaparición, desmintiendo el falso mito de que es necesario esperar 24 horas para dar el aviso.