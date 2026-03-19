Localizan muerto bajo unas pacas de forraje a un varón en una explotación ganadera de Valdelosa

Un varón ha sido localizado a última hora de la tarde de este jueves inconsciente bajo unas pacas de forraje en una explotación ganadera a las afueras de Valdelosa, en la carretera que une al municipio con Zamayón.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com a través del alcalde del pueblo, Manuel Prada, el hombre residente en Salamanca, aunque con raíces familiares en Valdelosa, habría acudido a la finca a buscar forraje cuando se produjo el accidente; las pacas se le cayeron encima, quedando el cuerpo aplastado bajo ellas. Fueron unos vecinos de la zona quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 20:22 horas, donde se solicitaba asistencia para un hombre de 72 años.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y un equipo médico del Centro de Salud de Calzada de Valdunciel que confirmó el fallecimiento en el lugar del suceso.