Así ha sido el dispositivo, con drones y agentes fuera de servicio, para localizar en Pelabravo a una mujer de 83 años herida y en paradero desconocido

USECIC y una ambulancia en el lugar donde se ha encontrado a la mujer de 83 años

Una mujer de 83 años ha sido localizada tras desaparecer a primera hora de la tarde de este sábado, 8 de noviembre, en la urbanización de Valdelagua, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Desde las 16:00 horas, la fémina se encontraba en paradero desconocido, momento en el que la Guardia Civil de Salamanca y la Policía Local de Santa Marta de Tormes han dado aviso a la Policía Nacional y Local de la capital del Tormes para realizar un gran dispositivo de búsqueda. De este modo, se sumaban al dispositivo cuatro autoridades diferentes con el mismo fin, localizar a la señora.

La Guardia Civil, desde que recibiera el aviso, ha puesto a disposición de la búsqueda todos los medios necesarios, entre ellos agentes de seguridad ciudadana, de tráfico, SEPRONA, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia con drones e incluso agentes de la Benemérita fuera de servicio para realizar una batida de búsqueda eficaz. Todo un gran dispositivo para dar con el paradero de la octogenaria lo antes posible y evitar que ocurriera un desenlace mayor.

A partir de ahí, se activaba el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, que han movilizado a las agrupaciones de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y de Salamanca y que se han sumado a la búsqueda desde que diera el aviso la familia a las 17:50 horas.

Finalmente, a las 18:36 horas, la llamada de un alertante avisaba de la localización de la mujer, que se encontraba en el camino de Las Barceras, solicitando asistencia sanitaria para la misma al presentar heridas tras sufrir una caída. Una ambulancia acudió al lugar para atender a la misma.