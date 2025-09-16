Localizan junto al Vialia a un perro que mordió a una mujer y queda en cuarentena preventiva

La Policía Local se ha desplazado junto al Vialia de Salamanca para dar con el dueño de un perro que, supuestamente, mordió a una mujer hace unos días en la mano junto a la pasarela de la estación de tren, causándole una herida de carácter leve. Un hecho que no ha pasado desapercibido por las autoridades que pusieron en búsqueda y captura tanto al hombre como al animal, dando con él, finalmente, en el lugar citado anteriormente.

Durante este martes, 16 de septiembre, agentes del Ayuntamiento de Salamanca se han movilizado para identificar en primera instancia al dueño, para después llevar al perro a la protectora municipal para ponerlo en cuarentena ante la falta de medidas veterinarias por parte del hombre.

Actuación policial junto al Vilia de Salamanca tras poner en cuarentena a un perro

En todo momento se ha seguido el protocolo estipulado en las leyes municipales y sanitarias, en las que ante la falta de unos cuidados adecuados para el perro, se decide intervenir al mismo para que realice la cuarentena oportuna, además de brindar los diferentes tratamientos necesarios para no poner en riesgo a otros animales domésticos.

La Policía Nacional y la Policía Local han actuado conjuntamente ante este hecho, que se han desplazado hasta el lugar sobre las 18:50 horas tras localizar al dueño del can, que ya se encuentra en dependencias municipales para el correcto tratamiento.