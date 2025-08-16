El incendio afecta a la captación de agua de Cabeza de Hornos, afectando a un centenar de municipios

Tal y como ha podido saber Salamanca24Horas.com, se ha quemado una subestación eléctrica en la captación que sirve a la mancomunidad Cabeza de Horno. Sin luz, las bombas de agua han dejado de captar. Esto ha dejado sin suministro de agua a 107 pueblos que dependen de esa captación. Iberdrola actuó rápido y la luz volvió de madrugada.

Desde las cuatro, se está bombeado agua, pero hay que llenar toda la Red y los depósitos y, según el presidente de la mancomunidad Cabeza de Horno, Teófilo Vicente, "ya estábamos muy justitos de cantidad agua, así que no sabemos cuánto tardará en completarse".

Teófilo Vicente, que también es alcalde de Villar de Peralonso, dice que los pueblos más bajos "no habrán tenido tanto problema", porque les habrá llegado agua pero en los altos tardarán más. No es capaz de valorar cuánta gente tiene ahora mismo los pueblos.

En el caso de Lumbrales, su Ayuntamiento ha avisado a sus vecinos de que "debido al incendio forestal, la red de Cabeza de Horno que abastece de agua potable a Lumbrales se ha visto afectada". Por este motivo, se ha decretado el agua del municipio como no apta para consumo humano. Cabe destacar, que Lumbrales se encuentra celebrando sus fiestas.