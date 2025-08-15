La madrugada del jueves se salda con denuncias por miccionar en la calle, tenencia de drogas y positivos en controles de alcoholemia

Las autoridades municipales, en pro de que no se descontrole la noche salmantina, ha vuelto a estar ojo avizor ante cualquier ilegalidad que se pudiera cometer en la capital del Tormes.

De este modo, desde primera hora de la noche, y a las 21:50 horas, pillaron in fraganti a un varón por satisfacer sus necesidades fisiológicas, en este caso en la calle Pereda, lo que ha hecho que esté propuesto para sanción. Hay que recordar que al no ser casco histórico, la multa sería de 150 euros, 75 si se realiza a pronto pago.

Por otro lado, en el parque Salesas también lograron dar con otro hombre sobre las 00:38 horas que, al realizar los controles, dieron con sustancias estupefacientes, lo que ha hecho que se le retiraran las mismas y haya sido propuesto, también, para sanción.

Por último, a las 00:50 horas, en la avenida de Mirat, en un control preventivo de alcoholemia, un conductor era sorprendido bajo los efectos del alcohol, por lo que se ha puesto una denuncia administrativa por manejar su vehículo con una tasa por encima de lo permitido.