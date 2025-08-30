La madrugada salmantina se salda con dos intervenciones policiales

Durante la madrugada de este sábado, la Policía Local ha registrado dos actuaciones en distintos puntos de la ciudad relacionadas con incumplimientos de la normativa de convivencia y horarios.

A las 3:25 horas, agentes municipales acudieron a la calle Maestro Salinas, donde se interpuso una denuncia contra un bar por mantener su actividad más allá del horario de cierre permitido, generando quejas entre los residentes de la zona.

Posteriormente, a las 5:08 horas, en la calle Pintores, la Policía atendió un aviso por un grupo de seis varones que se encontraban con la música a alto volumen en un coche estacionado, a la vez que consumían alcohol en la vía pública, lo que también derivó en una denuncia.