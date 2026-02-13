Un fallo en la combustión de una caldera moviliza a los bomberos hasta María Auxiliadora

Dos dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han personado en la mañana de este viernes, alrededor de las 9:00 horas, en la céntrica calle de María Auxiliadora.

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, la intervención ha sido motivada por el fallo de la caldera de un edificio. El aviso habría sido dado por los trabajadores de una sucursal bancaria colindante a la que, a través de una rejilla de ventilación, ha llegado el humo.

Bomberos en la intervención en María Auxiliadora

Los bomberos, a su llegada, han detectado el origen del problema, apagando la caldera y procediendo a la extracción del humo.

El suceso no ha requerido el desalojo del bloque de viviendas afectado, así como tampoco de la sucursal bancaria.

Bomberos en la intervención en María Auxiliadora

Asimismo, el incidente tampoco se ha cobrado heridos.

Mientras se llevaba a cabo la intervención, agentes de la Policía Local han controlado el acceso al lugar para evitar incidentes.