Dos máquinas de tren, que se encontraban haciendo labores de mantenimiento en la vía, han colisionado en la tarde de este jueves a la altura de Aldeavieja, en el término municipal de La Fuente de San Esteban. Al parecer, según ha podido saber Salamanca24horas, una de las máquinas ha golpeado por detrás a la otra.

Producto del impacto, ocurrido a las 17:35 horas, hay finalmente dos personas heridas, que han sido trasladadas al Centro de Salud de la Fuente de San Esteban y posteriomente una de ellas a Urgencias del hospital de Salamanca, pese a que en un principio el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León notificaba cinco heridos (uno de los heridos ha recibido el alta en el centro salud).

Dos máquinas de tren chocan en La Fuente de San Esteban | José Vicente / ICAL

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 54 de la vía ferroviaria, donde se han trasladado agentes de la Guardia Civil. Además, tal y como han referido fuentes oficiales a este medio, ha sido ADIF quien ha alertado del accidente al 1-1-2 de Castilla y León para movilizar efectivos.