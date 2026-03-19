Dos máquinas de tren chocan en La Fuente de San Esteban
Han resultado heridas dos personas que han sido trasladadas al Centro de Salud de La Fuente de San Esteban y posteriormente una de ellas al hospital de Salamanca
Dos máquinas de tren, que se encontraban haciendo labores de mantenimiento en la vía, han colisionado en la tarde de este jueves a la altura de Aldeavieja, en el término municipal de La Fuente de San Esteban. Al parecer, según ha podido saber Salamanca24horas, una de las máquinas ha golpeado por detrás a la otra.
Producto del impacto, ocurrido a las 17:35 horas, hay finalmente dos personas heridas, que han sido trasladadas al Centro de Salud de la Fuente de San Esteban y posteriomente una de ellas a Urgencias del hospital de Salamanca, pese a que en un principio el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León notificaba cinco heridos (uno de los heridos ha recibido el alta en el centro salud).
El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 54 de la vía ferroviaria, donde se han trasladado agentes de la Guardia Civil. Además, tal y como han referido fuentes oficiales a este medio, ha sido ADIF quien ha alertado del accidente al 1-1-2 de Castilla y León para movilizar efectivos.
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