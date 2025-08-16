Matacán recibirá este sábado dos aviones-cisterna italianos aportados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil

La base aérea salmantina de Matacán recibirá este domingo dos nuevos aviones-cisterna italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil que fue activado el lunes por el Ministerio del Interior, para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que asolan desde el pasado fin de semana al oeste de España, y en especial a Castilla y León.

A partir de este domingo, estos dos nuevos aviones-cisterna comenzarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención, desde la gestión que realiza la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio para la incorporación a cada operativo de los nuevos medios europeos recibidos para las labores de extinción y de los que aportan otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que operan ya en algunas de las zonas más afectadas.

Así lo informó este sábado, en un comunicado remitido a Ical, Presidencia del Gobierno, tras la reunión mantenida esta mañana por el Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD) para analizar la evolución de los fuegos en España que estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez agradeció el esfuerzo y la dedicación realizada por todos los equipos de emergencias y de coordinación en distintos puntos de España ante los incendios forestales. El presidente del Gobierno fue informado de la situación de los incendios que están en situación operativa 2, comunicados al CENEM y que requieren la ayuda de medios estatales.

En estos momentos son 19 en todo el país, once de ellos en Castilla y León, aunque es una cifra que puede cambiar a lo largo del día según la evolución de la situación. El sistema Copernicus, activado por la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior, comenzó a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios.

El Gobierno, según informó Moncloa, sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra los incendios en todo el país y todos los medios del Estado se encuentran a disposición de las comunidades autónomas que los soliciten.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han desplegado más de 50 medios aéreos, diez brigadas BRIF helitransportadas, con 600 efectivos, cuatro equipos EPRIF de prevención integral y siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), junto al despliegue invernal permanente, que incluye once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.

Actualmente, por parte del Ministerio de Defensa, hay más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo desplegados, otros 2.000 militares de la UME en misiones de apoyo y 450 medios activados de dicha unidad. Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los incendios.

En lo que va de semana, el 43 grupo ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas. A ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos o copilotos), analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas y el apoyo logístico a evacuados, entre otros. A su vez, desde el Ministerio del Interior se han movilizado más de 5.000 agentes de Guardia Civil y hay más de 350 efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con medios del Miteco y la UME.

Visita de Sánchez a León

Tal y como se informó previamente, el presidente del Gobierno se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación aún no se ha desvelado.