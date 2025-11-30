Un matrimonio, trasladado al hospital tras un aviso por posible fuga de gas en Pizarrales

Susto en el barrio de Pizarrales durante la madrugada de este sábado, después de que a las 2:31 horas se recibiera un aviso por una posible fuga de gas en una vivienda del número 44 de la calle Federico de Onís.

Dos dotaciones de Bomberos de Salamanca se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde encontraron a un matrimonio con síntomas compatibles con una intoxicación.

Mientras los bomberos ventilaban la vivienda y realizaban una primera revisión, un técnico de la compañía de gas efectuó las comprobaciones necesarias. Tras la inspección, no se detectó presencia de gas en la vivienda, aunque la pareja afectada necesitó asistencia sanitaria.

Los sanitarios de Sacyl atendieron al matrimonio en la propia vivienda y, debido a su estado, fueron trasladados al Hospital de Salamanca para una evaluación más detallada. La Policía Local junto a la Nacional también acudieron al lugar para asegurar la zona.