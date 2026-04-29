Un menor de 15 años, herido en el choque de dos coches en la calle Mariano Ares y Sanz

Ambulancia y ambulancias en el hospital de Salamanca. CAUSA. S24H.

A las 8:05 horas, el 112 de Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico ocurrido en la calle Mariano Ares y Sanz.

Tal y como refieren las mismas fuentes, se trataría del choque de dos coches.

Producto del golpe, un menor de 15 años habría resultado herido en un brazo.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y una ambulancia, cuyo personal sanitario ha sido el encargado de evaluar el estado el niño y su posible traslado al Hospital de Salamanca.