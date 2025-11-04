Un menor de 16 años, sorprendido por la Guardia Civil conduciendo una moto sin carnet en San Miguel de Valero

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de La Alberca interceptaron el pasado 2 de noviembre a un menor, de 16 años, conduciendo una motocicleta sin disponer de permiso de conducción, en el término municipal de San Miguel de Valero.

Tras el hallazgo, ha referido la propia Guardia Civil, la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (G.I.A.T.) de la Comandancia de Salamanca abrió las diligencias oportunas, las cuales han concluido con la investigación del joven como presunto autor de un delito de conducción sin licencia.

Además, el padre del menor ha sido igualmente investigado en calidad de cooperador necesario, al haber permitido presuntamente que su hijo condujera el vehículo a motor pese a conocer que carecía del permiso que lo habilitara para ello.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.