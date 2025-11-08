Un menor de 17 años entre los heridos en una colisión entre dos coches en el barrio de Salesas

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en Salamanca, en el barrio de Salesas, sobre las 12:15 horas de ese sábado.

En concreto, ha sido en la calle Fernando de Rojas, en su cruce con la calle Los Hidalgos, donde se ha producido una colisión entre dos turismos. Como resultado del accidente, han resultado heridas dos personas: un menor de 17 años y una mujer de 45 años.

Ambos se encontraban conscientes y, en principio, son heridos leves, aunque han sido trasladadosl al Hospital de Salamanca en ambulancia.