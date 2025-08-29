Un menor de 9 años, herido tras colisionar dos turismos en la rotonda del E.Lecrerc

A las 19:53 horas de este viernes, se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de acceso al centro comercial Leclerc, ubicada en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada.

A consecuencia del suceso, un menor de 9 años ha resultado herido, por lo que se ha solicitado la intervención de los servicios sanitarios para atenderlo.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada, agentes de Tráfico de Salamanca y personal sanitario de Sacyl para valorar el estado del niño, aquejado de dolor en la espalda, y asistir a los implicados en la colisión.