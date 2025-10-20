Un menor y una mujer heridos tras la colisión de un turismo y un camión en la rotonda del Leclerc

Un menor y una mujer heridos tras la colisión de un turismo y un camión en la rotonda de Leclerc

Un menor y una mujer han resultado heridos con dolor cervical tras una colisión por alcance entre un turismo y un camión en la rotonda de Leclerc, en Carbajosa la Sagrada.

El aviso llegó a las 13:31 horas de este lunes por parte de Sacyl, que informó del accidente. Los servicios sanitarios atendieron a los afectados en el lugar.

La Policía Local de Carbajosa y la Guardia Civil de Tráfico fueron alertadas y acudieron al lugar para regular el tráfico.

Por el momento no ha trascendido si han requerido ser trasladados al Hospital de Salamanca.