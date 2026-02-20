Un menor, positivo en alcoholemia tras ser sorprendido haciendo caballitos con un patinete en la calle Correhuela
El patinete fue retirado al depósito municipal por la Policía Local
Un menor ha sido interceptado en la madrugada de este viernes haciendo caballitos con un patinete en pleno centro de Salamanca.
La Policía Local tuvo que intervenir a las 2:48 horas en la calle Correhuela y tras realizarle las pruebas de alcoholemia estas arrojaron un resultado positivo.
Por este motivo, se le retiró el patinete el cual fue trasladado al depósito municipal.
