Una menor queda atrapada en un vehículo en Pelabravo

Alrededor de las 9:10 horas de este miércoles, los bomberos de la provincia salmantina han recibido un aviso debido a una menor que habría quedado atrapada en un vehículo en el municipio de Pelabravo.

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, una dotación de profesionales ha acudido tras la llamada de la progenitora, que se encontraba junto al turismo.

La mujer habría salido del coche dejando las llaves dentro del mismo, lo que impedía abrirlo de nuevo. En cambio, la niña se encontraba en buen estado, lo que limita la actuación de los bomberos a la apertura del vehículo y a la liberación de la menor.