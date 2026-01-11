Dos menores de edad detenidos por tirar piedras a la A-66 junto a la rotonda de Buenos Aires

Varios conductores habían alertado de lo que estaba pasando

Policía Local. Archivo
Este domingo 11 de enero, la Policía Local de Salamanca ha detenido a dos menores de edad que se encontraban tirando piedras a los vehículos que circulaban por la A-66, desde el puente que se encuentra a pocos metros de la rotonda de Buenos Aires.

A lo largo de la tarde, han sido varios los conductores que han alertado al 112 de la presencia de estos jóvenes y lo que se encontraban haciendo, lo que, a su vez, ha alertado a los Cuerpos de Seguridad. De hecho, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la Guardia Civil ya estaba investigándolo, pues el 3 de enero se puso una denuncia formal tras recibir varios impactos en el ese mismo lugar.

Ahora, agentes de la Policía Local de Salamanca han podido detener a dos menores de edad; se desconoce si hay más autores de este delito. Lo que sí se sabe es que se tomará medidas contra los dos detenidos en los próximos días.

