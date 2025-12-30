Varios menores implicados en una pelea con machetes en el barrio Blanco

Agentes de la Policía Nacional durante una intervención en Salamanca capital

Una pelea entre varios menores de edad implicados movilizó a un gran número de agentes hasta el barrio Blanco a última hora de la tarde de este lunes 29 de diciembre.

Hasta cuatro patrullas de la Policía Nacional de Salamanca, reforzadas por agentes de la Policía Local, se desplazaron hasta la calle San Luis de Gonzaga a las 21:22 horas tras recibir un aviso por pelea entre varios menores de origen latino.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS algunos de los implicados llevaban consigo algún machete de grandes dimensiones, aunque la policía no pudo dar con estas armas blancas cuando llegaron al escenario del altercado.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se confirma que no hubo personas heridas.