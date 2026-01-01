Dos menores y seis adultos, intoxicados por monóxido de carbono en Guijuelo

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un incidente a la altura del número 5 en la calle Emilio Alemany, en Guijuelo.

Al parecer, requerían asistencia para dos menores y seis adultos. Se encontraban en su domicilio y aseguraban encontrarse indispuestos por lo que, creían, algo que habían comido. Aunque a la llegada de los sanitarios, estos han constatado que el detector de monóxido saltaba, por lo que se encontraban ante una intoxicación por monóxido de carbono.

En el lugar de los hechos, al que se han trastaladado tanto Bomberos de la Diputación como Guardia Civil y Policía Local de Guijuelo, los sanitarios han atendido a los heridos y una mujer de 28 años ha sido trasladada al PAC de Guijuelo.