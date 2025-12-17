Mil euros o una videollamada desnuda a cambio de recuperar a su perro: la extorsión que denuncia sufrir una mujer en Salamanca

Una mujer denuncia ser víctima de una extorsión desde el 13 de diciembre, cuando su perro, un chihuahua toy de color chocolate, fue sustraído en la calle Sierra de Béjar al estar suelto y fuera de la vista de su dueña. Ambos habían salido a dar un paseo y se encontraban cerca del portal donde viven.

La denunciante trató de localizarlo sin éxito, por lo que publicó un anuncio en redes sociales en el que ofrecía una recompensa económica a quien diera con el paradero del animal. Un varón contactó con ella horas más tarde y le envió una fotografía para demostrarle que estaba en su posesión. Si quería recuperarlo debía realizarle una transferencia bancaria por valor de quinientos euros, tal y como recoge la denuncia a la que ha tenido acceso Salamanca24horas.

El dinero fue enviado, pero el hombre quería más. Pidió otra transferencia de quinientos euros, a lo que la mujer se negó. Fue entonces cuando le solicitó una viodeollamada a través de WhatsApp. Tenía que aparecer sola y desnuda si deseaba recuperar a su mascota.

Este martes, 16 de diciembre, la mujer se personó en las dependencias de la Policía Nacional para interponer una denuncia. "Hasta el momento actual no le ha sido devuelto el animal, temiendo que puedan causarle daño, ya que ha sido amenazada con ello, además de a sus hijos y al resto de su núcleo familiar", recoge.