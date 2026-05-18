Un motorista de 18 años resulta herido tras sufrir una caída en Béjar

Un joven de 18 años de edad ha resultado herido a primera hora de la tarde de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en el casco urbano de Béjar.

El incidente se registró en la Sala del Sacyl a las 14:48 horas, momento en el que se recibió una llamada de alerta informando de la caída de una motocicleta en la calle Recreo, a la altura del Puente Viejo.

El Centro de Emergencias avisó tanto a la Policía Local de Béjar, como a la Policía Nacional, además se trasladó hasta el lugar tamibén personal médico de Sacyl para asistir al joven herido en el punto del accidente.

Por el momento se desconocen las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo, así como el alcance de las lesiones del motorista.