Un motorista de 24 años resulta herido al chocar contra un vehículo en la avenida Río Tormes

Un joven de 24 años ha resultado herido en el mediodía de este martes después de colisionar contra un turismo que también circulaba por la avenida Río Tormes, en Herrados.

Según notifican desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la persona que dio el aviso indicaba de que había una persona herida, tendida en el suelo. A la llegada de las autoridades al lugar del accidente, los servicios sanitarios notificaron que el varón se quejaba de la cadera.

Se dio aviso a la Policía Local de Villamayor y a la Guardia Civil de Tráfico.