Un motorista de 24 años resulta herido tras colisionar con un turismo en la glorieta de la Plaza de Toros

Un motorista de 24 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo a las 14:05 horas de este sábado en la avenida de la Merced, a la altura de la glorieta de la Plaza de Toros, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Personal médico del Sacyl se ha trasladado al lugar en una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que se encontraba consciente. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a asegurar la circulación por la zona, una de las más transitadas de Salamanca capital.