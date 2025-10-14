Un motorista de 25 años es trasladado a Urgencias después de sufrir una caída de moto en la calle Méjico

Un varón de 25 años tuvo que ser trasladado en la noche de este pasado lunes 13 de octubre a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de caerse de la moto que él mismo conducía.

El accidente tuvo lugar en la calle Méjico, según informa el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, indicando que el motorista se encontraba "consciente" y herido "leve" cuando llegaron los servicios sanitarios. Igualmente, se notificó el aviso para que acudiera al lugar a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca.

El varón fue trasladado al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.