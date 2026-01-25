Una motorista de 34 años, trasladada al hospital de Salamanca tras sufrir una colisión con un turismo en la Gran Vía
La Policía Local ha efectuado una prueba de alcoholemia a los implicados con resultados negativos
Una motorista de 34 años ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir una colisión con un turismo a las 0:38 horas de este domingo, 25 de enero, en la Gran Via, según informan desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Personal médico del Sacyl ha atendido a la herida en el lugar de los hechos antes de desplazarla en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca. La motocicleta en la que viajaba también ha sufrido daños y algunas partes se han desprendido de la misma, quedando sobre la calzada.
Agentes de la Policía Local de Salamanca han procedido a esclarecer lo ocurrido y a efectuar una prueba de alcoholemia a los implicados, que ha arrojado resultados negativos.
También te puede interesar
Lo último