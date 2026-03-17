Un motorista de 68 años, herido al colisionar con un turismo en la glorieta de Castilla y León

Un motorista de 68 años ha resultado herido al colisionar con un turismo a las 12:43 horas de este martes, 17 de marzo, en la avenida Vicente del Bosque, en la glorieta de Castilla y León, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad.

El herido se encontraba consciente a la llegada del persona médico del Sacyl. Se desconoce su estado de salud actual y si ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido entre la moto y el turismo y ha facilitado la circulación por la glorieta de Castilla y León, una de las más transitadas de la capital.