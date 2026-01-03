Un motorista resulta herido al chocar contra una alambrada en el término municipal de Garcirrey

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso en la tarde de este sábado 3 de enero pasadas las 18.00 horas por el accidente de un motorista en el término municipal de Garcirrey.

Al parecer y según indican fuentes del 1-1-2, el alertante informaba de que un motorista se había chocado contra la alambrada de un terreno ubicado en la CP-006.

El joven herido es un varón de 25 años.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a una ambulancia de soporte vital básico.