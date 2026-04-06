Una motorista, herida tras chocar contra un coche en Santa Marta

Una motorista, de 24 años, ha resultado herida en un accidente ocurrido en Santa Marta de Tormes en la tarde de este lunes.

El suceso, del que el 112 de Castilla y León ha sido informado a las 16:14 horas, se trata de la colisión de un coche y una moto en la carretera de Madrid.

Una vez avisados los servicios de emergencia, una enfermera que se encontraba en el lugar en el momento de los hechos ha prestado asistencia sanitaria a la víctima a la espera de la llegada de la ambulancia.

En el lugar, además, se han personado agentes de la Policía Local de Santa Marta y de la Guardia Civil de Tráfico para regular el tráfico de la zona y esclarecer las causas del siniestro.

Por el momento, no ha trascendido el estado de la joven, así como tampoco si ha requerido ser trasladada al Hospital de Salamanca.