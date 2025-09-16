Un motorista herido en un accidente en la rotonda de la Unión Deportiva Salamanca
La Policía Local desplazada al lugar le ha realizado el control de alcoholemia al conductor del vehículo
Un motorista ha resultado herido en accidente de tráfico a primera hora de la tarde de este lunes en Salamanca.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León han informado que el siniestro se ha producido en torno a las 13:45 horas en el paseo Doctor Torres Villarroel, a la altura de la rotonda de la UDS, cuando colisionaron un turismo y una motocicleta.
Como consecuencia del impacto, el motorista, un varón de unos 30 años, resultó herido y precisó asistencia sanitaria en el lugar. Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que atendieron al joven.
Las causas del accidente se están investigando, aunque todo apunta a que la colisión se produjo en plena incorporación a la glorieta, un punto con elevada intensidad de tráfico a esas horas.
