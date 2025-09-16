Un motorista herido en un accidente en la rotonda de la Unión Deportiva Salamanca

Colisión entre un turismo y una motocicleta en la avenida de Portugal

Un motorista ha resultado herido en accidente de tráfico a primera hora de la tarde de este lunes en Salamanca.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León han informado que el siniestro se ha producido en torno a las 13:45 horas en el paseo Doctor Torres Villarroel, a la altura de la rotonda de la UDS, cuando colisionaron un turismo y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el motorista, un varón de unos 30 años, resultó herido y precisó asistencia sanitaria en el lugar. Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que atendieron al joven.

Las causas del accidente se están investigando, aunque todo apunta a que la colisión se produjo en plena incorporación a la glorieta, un punto con elevada intensidad de tráfico a esas horas.