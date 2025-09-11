Un motorista, herido al caerse en la rotonda del E.Lecrerc

Un varón de 50 años ha resultado herido al caerse de la moto en la mañana de este jueves.

Los hechos han ocurrido en la rotanda del E.Lecrerc, un punto negro en lo que a siniestralidad vial se refiere en la provincia de Salamanca, sobre las 12:13 horas.

Tras el incidente, informan fuentes oficiales, el herido se encontraba consciente y, por el momento, no ha trascendido si las lesiones sufridas por el mismo revisten gravedad, así como si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.

Las mismas fuentes refieren que en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y personal de Sacyl para prestar asistencia sanitaria al motorista.