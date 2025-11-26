Un motorista herido en Carbajosa en una colisión con un turismo

Un motorista de 50 años ha resultado herido a primera hora de la mañana de este miércoles 26 de noviembre en Carbajosa de la Sagrada.

A las 07:09 horas el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía un aviso por una colisión entre un turismo y una moto en la calle Zeppelin, donde se solicitaba asistencia para el motorista.

Se dio aviso a la policía local de Carbajosa, a la Guardia Civil de Tráfico y a una ambulancia de soporte vital básico.