Un motorista herido tras chocar contra un coche en Carbajosa

Un hombre de 50 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en Carbajosa.

En los hechos, que concretamente han tenido lugar en el kilómetro 93 de la SA-20, se han visto implicados una moto y un turismo que, refieren fuentes oficiales, habrían colisionado.

Producto del golpe, el motorista ha resultado herido con contusiones, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para el mismo.

Además, agentes de la Policía Local de Carbajosa se han personado en el lugar para esclarecer las causas del suceso.