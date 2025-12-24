Un motorista herido tras una colisión con un coche en la glorieta de Castilla y León

Una moto y un coche han colisionado en la glorieta de Castilla y León, en la entrada a la avenida de Federico Anaya.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, hay una persona herida que es el motorista, un varón que estaba consciente cuando llegaron los servicios de emergencias y que se quejaba de un golpe en el brazo.

El 1-1-2 dio aviso a una ambulancia de soporte vital básico para atender al conductor de la moto y a la Policía Local y Nacional de Salamanca.

El accidente ha sido notificado a las 10:52 horas de este miércoles 24 de diciembre.