Un motorista herido tras una colisión en la rotonda de El Bierzo con la Avenida de Salamanca

Un accidente de tráfico se ha producido este lunes a las 13:20 horas en la rotonda que cruza la calle El Bierzo con la Avenida de Salamanca, cuando un turismo colisionó con una motocicleta.

El motorista, un varón de aproximadamente 55 años, resultó herido, aunque se encontraba consciente y de pie en el lugar del suceso a la llegada de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó al herido al Hospital de Salamanca.